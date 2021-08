O Governo juntou-se esta sexta-feira, em reunião extraordinária do Conselho de Ministros, tendo decidido que o país avança já na próxima segunda-feira, 23 de agosto, para uma nova fase de desconfinamento, tendo em conta o ritmo de vacinação da população, que já ultrapassa os 70%.

Esta nova fase de alívio de medidas, inicialmente prevista para 5 de setembro, traz o aumento de lotação em restaurantes, cafés e pastelarias, bem como em espetáculos culturais, eventos. Já os transportes públicos passam a funcionar sem limites de lotação e os serviços públicos voltam abrem portas sem marcação prévia a partir de setembro.

Recorde-se que o Governo avançou, no início do mês, com um sistema de “libertação da sociedade e economia” baseado no progresso da campanha de vacinação do país. Este projeto prevê três fases: a primeira entrou em vigor quando metade da população estava inoculada, no início do mês, a segunda com 70% de vacinados e a derradeira fase aos 85%.

Contudo, o plano inicialmente apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, também previa, na segunda etapa de desconfinamento, o fim do do uso obrigatório de máscara na via pública, que não vai avançar a 23 de agosto. A imprensa nacional avança que esta medida tem de ser aprovada pelo Parlamento, que retoma atividade a 7 de setembro.

Saiba o que muda a partir de segunda-feira:

Restaurantes, cafés e pastelarias passam ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas;

Espetáculos culturais com 75% de lotação;

Eventos (nomeadamente casamentos e batizados) passam a ter limite máximo de 75% da lotação;

Transportes públicos sem limites de lotação;

Serviços públicos sem marcação prévia – apenas a partir de 1 de setembro.