A Câmara Municipal de Paços de Ferreira assumiu esta sexta-feira que vai assumir os custos dos testes à covid-19 dos atletas do concelho. Segundo a autarquia, este apoio já está a ser prestado às equipas do Clube Aquático Pacense, que militam no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, e já foram feitos 320 testes.

“A Câmara Municipal de Paços de Ferreira, a exemplo do que já acontece com o Pólo Aquático, em que está a suportar os custos com os testes COVID19, manterá este mesmo tipo de apoio aos restantes clubes cujas atividades deverão ser retomadas dentro de alguns dias”, lê-se em nota de imprensa.

Segundo a mesma fonte, já foram realizados, desde 16 de janeiro, 320 testes aos atletas do CAP, suportados pela Câmara Municipal, que adianta estar a aguardar pelo anúncio de mais informações sobre o modelo de testagem no caso das modalidades de grupo que regressam a 19 de abril, com a terceira fase de desconfinamento.

“Nesse sentido, a Câmara Municipal aguarda que, na sequência destes trabalhos em curso, possa ficar estabilizado e devidamente clarificada a forma e as condições em que a testagem deverá ser realizada.

Naturalmente que, tal como aconteceu com o Pólo Aquático, primeira modalidade a reiniciar competições no nosso Concelho, todos os restantes clubes poderão também contar com este apoio por parte da Câmara Municipal”, assegura.

Recorde-se que, na quinta-feira à noite, o PSD de Paços de Ferreira apelou à Câmara Municipal de Paços de Ferreira para que disponibilizasse gratuitamente testes à Covid-19 para as associações desportivas do concelho, sublinhando que os custos seriam “insuportáveis”.