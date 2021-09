O concelho de Paços de Ferreira vai acolher o Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão Industrial da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico do Porto. As candidaturas para este curso estão abertas entre 17 e 21 de setembro.

“A Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto disponibiliza um novo local de formação para os Cursos Técnicos Superiores Profissionais com abertura de vagas na cidade de Paços de Ferreira”, adiantou um comunicado de imprensa da Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

Segundo a mesma fonte, as vagas disponíveis no concelho, já para o próximo ano letivo, são para o Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão Industrial 4.0, e resultam do protocolo de colaboração celebrado entre a escola e o município.

As candidaturas a este curso, bem como às vagas sobrantes da 1ª fase do concurso para os sete CTeSP da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, podem ser apresentadas online, entre os dias 17 e 21 de setembro de 2021.

“São destinatários destes cursos, os candidatos com o 12º ano concluído. Terminado o curso, há a possibilidade de continuação de estudos para as Licenciaturas da ESTG, com equivalências e creditação de unidades curriculares já estabelecidas, ou o ingresso imediato no mercado de trabalho como técnicos especializados”, explica a nota.