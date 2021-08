O «Esquadrão Suicida» chega na quinta-feira às salas do Cinemax Penafiel. No elenco do filme do universo da DC Comics está a atriz portuguesa Daniela Melchior, que veste a pele de Cleo Cazo/ Ratcatcher.

“O governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e destruição com o Coronel Rick Flag”, lê-se na sinopse do filme, que promete trazer ação.

Conheça ainda a programação do Cinemax Penafiel de 5 a 11 de agosto:

Filme: «O Esquadrão Suicida»

Sessões:15h20-17h45-21h30-23h50*

Filme: «Jungle Cruise – A Maldição Nos Confins da Selva»

Quarta: 14h40-21h20

Filme: «Velocidade Furiosa 9»

Sessões: 22h00

Filme: «Croods: Uma Nova Era»

Sessões:11h00**-13h00-19h20

Filme: «Viúva Negra»

Sessões: 17h00-23h40*

Filme: «Space Jam VP»

Sessões:11h00**- 13h00

Filme: «D’Artacão»

Sessões: 11h00**-13h00-15h00-17h20

Filme: «Bem Bom»

Sessões: 19h40

*sexta e sábado

**domingo