O Moto Clube de Paços de Ferreira vai inaugurar a sua nova sede, a 17 de julho, no Parque urbano de Paços de Ferreira.

Depois de passar por duas outras casas, o Moto Clube de Paços de Ferreira inaugura agora a sua terceira sede por baixo do espaço dos Amigos do Parque, e, segundo o presidente Filipe Neto, “esperamos que seja a última, porque esta é a terceira vez que em dois anos e meio”.

Com alguns entraves e precauções a serem tomadas por parte do Moto Cube acerca do que será possível realizar na cerimónia de abertura da sede, Filipe Neto apresenta um papel cauteloso para que possam ser cumpridas todas as normas impostas pela DGS.

“Mais do que aquilo que temos proposto, para já, não posso adiantar muito, porque temos de estar conscientes da situação que vivemos e das precauções que têm de ser tomadas em sua função”, afirmou.

A inauguração será realizada no próximo dia 17 de julho, pelas 16 horas e contará com a participação do presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito, do presidente da Junta de Paços de Ferreira, Alexandre Costa, e do padre Augusto Ferreira, pároco de Paços de Ferreira.