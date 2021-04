Dez casos positivos de covid-19 encerram Centro Escolar de Paços de Ferreira

O Centro Escolar de Paços de Ferreira vai encerrar esta sexta-feira, depois de terem sido identificados dez casos positivos de covid-19. Os casos foram detetados durante o processo de testagem que se iniciou no Centro Escolar e dizem respeito a oito alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico e dois funcionários do Jardim de Infância.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, o Centro Escolar vai estar fechado amanhã, sexta-feira, preventivamente, para que toda a comunidade escolar possa ser testada.

Segundo o município pacense, as cadeias de transmissão decorrentes dos casos entre os alunos “estão completamente identificadas”.