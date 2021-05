Miguel Lobo, piloto da Veloso Motorsport, venceu na jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Velocidade 2021 by Sport TV, que decorreu durante o fim-de-semana no Circuito Internacional do Algarve. A prova foi apadrinhada pela presença do Mundial de Fórmula 1 em Portimão.

O piloto natural do concelho de Paços de Ferreira participou na categoria Touring Car, em conjunto com Rafael Lobato, ao volante de um SEAT Cupra TCR. A dupla venceu uma jornada tripla, com duas corridas de sprint e uma de endurance, “numa supremacia que veio também desde os treinos de qualificação”, informou nota de imprensa da equipa.

“Num balanço, é muito bom estar de volta à competição ao mais alto nível, sentir-me competitivo e vencer! Foram três importantes dias de aprendizagem e adaptação a um modelo de tração dianteira em circuito, bem diferente dos protótipos que têm feito parte do meu percurso, com resultados que me deixaram muitíssimo satisfeito”, reagiu o piloto da Veloso Motorsport.

Miguel Lobo já passou pelos monolugares de karting da Single Seaters, singrando-se campeão nacional da categoria C3 em 2015. Participou ainda no Open de Portugal, em 2019, ao volante de um Mercedes AMG GT4.