A rede de supermercados Mercadona tem vindo a reforçar o seu Plano de Responsabilidade Social durante a pandemia de covid-19. Em comunicado, a empresa adiantou que, além de apoiar instituições de ajuda a famílias carenciadas, é também parceira de oito Estruturas de Apoio de Retaguarda (EAR) para vítimas da covid-19 do Norte do país.

“Numa primeira fase da pandemia, em abril de 2020, a Mercadona doou 11.500 quilos de produtos, e reforça agora o seu apoio com uma segunda doação de bens essenciais para garantir boas condições de higiene e limpeza das estruturas”, informou o grupo.

Este apoio foi direcionado para oito EAR nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga, Bragança, Aveiro e Vila Real, com uma capacidade total para 517 utentes que “não têm retaguarda nem condições em casa ou nas instituições onde vivem”.

Esta segunda doação focou-se em produtos das áreas de limpeza, higiene e cuidado pessoal, tendo sido entregue nas instalações do Regimento de Transmissões, no Porto – local utilizado como apoio logístico –, será agora distribuído pelas Forças Armadas às oito Estruturas de Apoio de Retaguarda covid-19.

Citada na nota de imprensa, a Diretora de Responsabilidade Social da Mercadona Portugal, Ana Mendia, considera que “é muito gratificante poder colaborar nesta iniciativa que tanto tem apoiado as vítimas da pandemia, bem como, permitido aliviar a pressão que se vive atualmente nos hospitais”.