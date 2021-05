(Vídeo) Mel de «Amor Amor» deixa vontade de voltar

A atriz Filipa Nascimento dá vida à Melanie, na telenovela «Amor Amor». Com 24 anos, a jovem atriz, que deu os primeiros passos no mundo da moda antes de ter despertado para o grande ecrã, viu o seu percurso ser reconhecido além-fronteiras. Em televisão, a atriz participou já em duas produções portuguesas e entrou num filme alemão.

Em entrevista ao Jornal IMEDIATO, falou da oportunidade de gravar uma telenovela na região – concretamente no concelho de Penafiel, onde decorre a trama de «Amor Amor» -, assim como de como foi partilhar a experiência com atores mais velhos, com um vasto e reconhecido percurso como Rosa do Canto, Ricardo Pereira, Joana Seixas, Paulo Rocha, entre outros. Veja a entrevista!