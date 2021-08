Mais sedentarismo, menos prática de atividade física, mais ansiedade e irritabilidade. Estas são, para Lia Torres, médica de medicina geral e familiar, alguns dos impactos da pandemia sentidos na população. Para a médica, tem-se vindo a notar, desde março do ano passado, uma diminuição da procura de cuidados de saúde por “medo” devido à pandemia. Quando os utentes chegam ao consultório, muitos encontram-se já em estados graves que poderiam ser evitados com um acompanhamento médico.

Lia Torres afirmou ainda no podcast do IMEDIATO «Fitness & Bem-Estar» que, entre os utentes, é evidente também um maior grau de sedentarismo, menos hábitos da prática de atividade física, com um claro crescimento dos níveis de ansiedade e irritabilidade.

Também se torna evidente uma “fuga” dos ginásios e outros espaços ligados à prática desportiva, com um aumento, por outro lado, da prática de exercício no exterior, principalmente de caminhadas. Contudo, a médica explicou que a caminhada “não vai ter os mesmos efeitos a nível de peso, bem como colesterol e diabetes”, porque não é praticada a nível regular. Veja o mais recente episódio do podcast «Fitness & Bem-estar», apresentado por Ary Lima!