O CDC Juventude Pacense recebeu, no sábado, o HC Mealhada, numa partida do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Em fim-de-semana de jornada dupla, a equipa pacense foi, no dia seguinte, a Valença do Minho triunfar por 4-2, saindo da zona de despromoção.

Reveja os melhores momentos do jogo de sábado, a primeira vitória da equipa neste campeonato.