Em menos de 24 horas a Juventude Pacense somou as suas duas primeiras vitórias no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Após ter vencido ontem no seu pavilhão o HC Mealhada (3-0), a equipa pacense foi esta tarde a Valença do Minho triunfar por 4-2. Dois grandes resultados que lhe permitiram subir na classificação e aproximar-se de lugares mais tranquilos na classificação.

No jogo desta tarde a JP esteve duas vezes em desvantagem, mas uma grande segunda parte levou a equipa a conquistar o segundo triunfo na prova.

O Valença HC abriu o marcador por Tiago Pereira, de livre direto, mas a resposta da Juventude surgiu pelo stick de João Paulo. Ainda antes do intervalo a equipa minhota voltou à vantagem, novamente por Tiago Pereira na conversão de livre direto.

A perder por 2-1 a equipa pacense reagiu forte na segunda parte e Bruno Serôdio igualou o jogo, após assistência de Filipe Flórido. Os golos do triunfo pacense surgiram já nos últimos cinco minutos da partida. O 2-3 por José Braga, após nova assistência de Filipe Flórido e, no mesmo minuto, o 2-4 por João Paulo, que bisou após assistência de José Braga.

Com este primeiro triunfo alcançado fora do seu pavilhão, a Juventude Pacense passou a somar nove pontos em 11 jogos disputados, subindo para o 11º lugar da classificação.

O campeonato prossegue no próximo sábado, com a deslocação da JP ao pavilhão do CH Carvalhos (18h00).

