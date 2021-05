Dois jovens detido por tráfico. Pertenciam a rede que opera na região

A GNR deteve em flagrante, na terça-feira, dois jovens de 19 e 21 anos por tráfico de droga, no concelho de Vila Nova de Famalicão. Segundo um comunicado da autoridade policial, os detidos faziam parte de uma rede que operava em diversos concelhos do Norte do país, um deles Paços de Ferreira.

“No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda encetaram diversas diligências policiais que permitiram presenciar a venda de produto estupefaciente a consumidores, tendo os suspeitos sido detidos em flagrante, na localidade de Nine, no concelho de Vila Nova de Famalicão”, lê-se na nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

Segundo a GNR, os detidos integravam uma rede de tráfico de droga que operava nos concelhos da Trofa, Póvoa de Varzim, Paços de Ferreira e Vila Nova de Famalicão. No âmbito da ação, foram realizadas duas buscas domiciliárias, em que foram apreendidos:

2.850 euros em dinheiro;

13 doses de cocaína;

36 doses de liamba;

44 doses de canábis;

Três telemóveis;

Duas balanças;

Uma soqueira.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.