A GNR identificou, no domingo, um jovem de 22 anos por furto de veículo e tentativa de furto em estabelecimento comercial, no concelho de Paredes. O jovem tinha antecedentes pelo mesmo tipo de crime, tendo sido constituído arguido.

Segundo um comunicado da Guarda, o suspeito terá furtado o veículo no concelho de Penafiel e ainda tentado furtar um estabelecimento no concelho de Paredes.

“Os militares da Guarda encetaram um conjunto de diligências policiais que permitiram identificar o suspeito e recuperar o veículo furtado, assim como uma carteira com documentos que se encontrava no interior do mesmo, contendo uma quantia monetária de 207 euros”, informou a força policial, na nota.

O jovem, que possuía antecedentes por crimes da mesma natureza, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.