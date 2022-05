A GNR deteve, na quinta-feira, um jovem de 29 anos no concelho de Paços de Ferreira por violência doméstica. Segundo um comunicado da força policial, as vítimas eram o pai, a mãe e a irmã do agressor.

“No âmbito de um processo por violência doméstica, foi possível apurar-se que o agressor exercia violência física e psicológica contra o seu pai, a sua mãe e a sua irmã. No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção”, indica a GNR.

O detido foi presente a primeiro interrogatório, no dia seguinte à sua detenção, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de permanecer, frequentar ou de se aproximar da habitação das vítimas ou dos seus locais de trabalho, num raio de 500 metros, e proibição de as contactar, controlado por pulseira eletrónica.