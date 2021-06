Joaquim Rocha, piloto natural de Paredes, venceu no passado fim de semana a prova de Karting da categoria X30 Super Shifter Gentleman que decorreu no concelho de Paredes, no Kartómetro de Baltar.

O piloto, que começou a sua jornada apenas há dois meses entre os “potentes” karts de 175cc com caixa de velocidades, conta já com duas vitórias e um segundo lugar no Campeonato de Portugal de Karting, resultados que o fazem líder do campeonato nacional.

Citado em comunicado, Joaquim Rocha diz estar feliz com os resultados obtidos ate no campeonato até ao momento. “Estou muito feliz com a minha prestação, pois não esperava esta vitória tão cedo e também um top5 à geral”, afirmou o atleta.

“Fiquei muito contente com mais esta vitória e nem acredito que estou a liderar o campeonato da Gentleman. Os meus objetivos continuam a ser os mesmos, que é aprender ao máximo em cada prova e desfrutar deste desporto que descobri relativamente há pouco tempo”, salienta o piloto em relação à recente vitória.

A próxima jornada do campeonato será disputada nos próximos dias 18 e 19 de setembro, no Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.