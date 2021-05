A Coligação Democrática Unitária (CDU) apresentou este sábado de manhã os seus primeiros protagonistas nas eleições autárquicas no concelho de Paços de Ferreira, agendadas para o outono. No Parque de Lazer de Freamunde foram lançados três nomes: João Paulo Carvalho, Serafim Pereira e Bruna Soares.

“Apresentamo-nos a este ato eleitoral como sempre, com ideias próprias, projetos realistas e exequíveis e com o primado de defesa das populações, nos seus direitos e respostas às suas necessidades”, afirmou Cláudia Santos, revelando ainda que, “em devido tempo”, serão apresentados os restantes candidatos e o programa eleitoral.

João Paulo Carvalho foi apresentado oficialmente como o candidato da coligação à presidência da Câmara Municipal de Paços de Ferreira nas próximas autárquicas. Com 51 anos de idade, é casado, com dois filhos, é gestor e sócio de uma empresa de origem familiar de estofos, assumindo ainda a vice-presidência da Associação de Criadores de Capão de Freamunde.

“Considero que este concelho não tem tido, nos últimos anos, o desenvolvimento necessário para preparar o futuro dos nossos jovens e de toda a população em geral. Estamos no presente a recuperar o tempo perdido e pretendemos rejuvenescer a CDU concelhia”, afirmou.

O candidato deixou ainda um apelo aos eleitores da cidade, pedindo “coragem e ousadia” para eleger um “freamundense de gema” para o executivo da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, para “finalmente” deixarem de ser tratados como como cidadãos da “Terra do Nunca”.

Já Serafim Machado Pereira, telefonista nos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, é o primeiro candidato da CDU à Assembleia Municipal. Com 48 anos, é casado e tem um filho, integrando a direção do Vale do Sousa e Baixo Tâmega do PCP e membro da Comissão Política de Paços de Ferreira do partido.

O candidato realçou, na sua intervenção, que lança uma candidatura pelo “respeito pela legalidade e transparência e defesa e afirmação do interesse público, contribuindo para que a natureza colegial e plural e democrática do poder local seja preservada e valorizada”.

Bruna Ribeiro, mediadora de seguros por conta própria, foi a aposta da coligação para a Assembleia de Freguesia de Freamunde. A candidata tem 38 anos, casada e com filho de cinco anos, frequenta ainda o terceiro ano de uma licenciatura em Solicitadoria na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras.

“Estamos a formar um grupo de trabalho com gente muito jovem. Foi fácil reunir tantas jovens, uma coisa que não acontece muitas vezes e penso que isso é um bom prenúncio de que teremos um futuro risinho e trabalhar com esta juventude que, afinal, não está adormecida”, rematou.