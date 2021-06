João Grilo vence torneio de bilhar em Anadia

Disputada no passado domingo, em Anadia, a final do 4º Open Masters de Pool Português foi 100% pacense, tendo o atleta João Grilo levado a melhor e saído vencedor do torneio.

A disputar a final com o seu colega de equipa Américo Francisco, os dois atletas da secção de bilhar do FC Paços de Ferreira, jogaram a partida à melhor de nove, que acabou por se traduzir num 5-1 para João Grilo.

Segundo o clube, esta tem sido uma fase bastante boa onde “continuam a somar resultados positivos”. A 5ª etapa do ESC Online Masters Pool PT 2020/2021 decorrerá no próximo dia 3 de julho, no mesmo local.