Em colaboração com várias instituições, o FC Paços de Ferreira vai levar a cabo no sábado o projeto “Solverde – Artista de Bancada”. No intervalo do jogo entre FC Paços de Ferreira e SL Benfica vai acontecer uma atuação e, a cada 150 partilhas, vai ser doado um voucher a um profissional da cultura.

“Apesar de também o futebol atravessar dias complicados em virtude da ausência de espetadores nos estádios, não podemos esquecer aqueles que devido à ausência de espetáculos ao vivo nas mais variadas disciplinas da cultura, viram os seus rendimentos parcial ou totalmente suspensos”, explicou o clube, em comunicado.

No intervalo do jogo entre FC Paços de Ferreira e SL Benfica da 26.ª jornada, no sábado, vai acontecer uma atuação do artista português David Bruno. O micro concerto será transmitido em direto na página de Facebook do clube e, a cada 150 partilhas, vai ser doado um voucher para compras no Pingo Doce a profissionais da área da cultura.

O evento “de responsabilidade social” vai acontecer em cooperação com o Pingo Doce, a Fundação do Futebol, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a União Audivisual. Vão ser distribuídos mais de 50 vouchers para compras no Pingo Doce a profissionais identificados pela União Audiovisual.

“Os espetadores terão também a oportunidade de fazer donativos que serão convertidos em mais vouchers para ajudar estes profissionais”, informou o clube.