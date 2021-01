Um ano depois de ter sido anunciada a adjudicação do primeiro troço do IC35, entre a cidade de Penafiel e a freguesia de Rans, a obra ainda não saiu do papel, aguardando cabimentação por parte do Ministério das Finanças.

“Foi feita a adjudicação e o que nos têm dito nos vários contactos que temos estabelecido é que o projeto foi remetido para o Ministério das Finanças, onde se encontra a aguardar cabimentação”, lamentou Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, que espera que agora, “que entrámos num ano novo, com um novo orçamento, se ultrapasse esta questão formal e que a obra avance o mais rápido possível”.

O primeiro troço do IC35, que teria um investimento de 5,5 milhões para a construção de um troço com três quilómetros de extensão, entre a cidade de Penafiel e Rans, tinha início das obras previsto até ao verão. Seria o primeiro passo de um projeto que contempla, na totalidade, uma via com 12 quilómetros entre Penafiel e Entre-os-Rios que servirá de alternativa à EN106, uma estrada “com um grande fluxo de trânsito, elevados níveis de sinistralidade e que, atualmente, estava bastante degradada devido a esse movimento de trânsito”, explica o presidente.

Apesar destes constrangimentos, Antonino de Sousa acredita que o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, continua empenhado em concretizar a obra do IC35.

“Acredito que o Ministro continua empenhado nesta obra e nesta primeira fase. Esperemos que o Ministério das Finanças também perceba que esta obra é demasiado antiga para este tipo de contratempos, assim como é demasiado importante para esta região para que não avance o quanto antes”, rematou.

O Jornal IMEDIATO contactou o Ministério das Infraestruturas e Habitação, mas não obteve resposta.