Hugo Sousa, comediante, autor de textos de humor e apresentador, vai levar à Casa da Cultura de Seroa, na sexta-feira, o seu novo solo: «Regresso à Anormalidade».

“Neste novo espetáculo de stand-up, são abordados vários temas relacionados com o comportamento humano face a uma nova realidade e fala também da sua vida pessoal. Um espetáculo de comédia com muitas histórias e observações”, lê-se em nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

A digressão arrancou no início do mês, em Leiria, tendo já passado por vários pontos do país, como Guimarães, Porto e Lisboa. Na sexta-feira, Hugo Sousa vai atuar na Casa da Cultura de Seroa, pelas 21:00. «Regresso à Anormalidade» termina na terça-feira, 8 de junho, em Lisboa.

O comediante portuense lançou-se no stand-up em bares de comédia, e depois de participar no programa «Levanta-te e Ri», transmitido pela SIC, “a sua carreira nunca mais parou”, passando por vários canais televisivos. Hugo Sousa conta ainda com seis solos escritos inteiramente pelo próprio, o último «Regresso à Anormalidade».