Hortícolas Gigantes vão voltar a competir em Paredes

O Município de Paredes acaba de lançar a terceira edição do Concurso e Feira de Hortícolas Gigantes de Paredes – “O maior da minha aldeia”. O regresso está marcado para setembro, e todos os hortícolas “são bem-vindos, quanto mais pesados, melhor”.

A iniciativa surge no âmbito do Programa “Cá Paredes” e, para além de promover a agricultura sustentável pretende contribuir para dinamizar e atrair mais pessoas ao concelho.

“O Maior da Minha Aldeia, já na terceira edição, atrai muitos visitantes e conta com o entusiasmo de todos os produtores e parceiros”, resume Beatriz Meireles, vereadora da cultura, que destaca a importância do concurso para o concelho.

“’Cá Paredes’ é um projeto turístico e de valorização patrimonial cultural, de fomento da agricultura e de desenvolvimento do sul do concelho de Paredes, multidisciplinar e de uma enorme exigência técnica, até pela necessidade de capacitação dos intervenientes com conhecimentos na área da agricultura”, defende.

Prémio para os hortícolas mais pesados

O concorrente que apresentar a abóbora mais pesada, irá receber 1.000 euros, o segundo melhor classificado 500 euros e o terceiro 200 euros. Quanto às melancias, a mais pesada vale 500 euros, ao segundo e terceiros lugares será atribuído um prémio de 200 euros e 100 euros, respetivamente.

No que diz respeito ao melão e ao tomate os prémios têm o mesmo valor – 200 euros para o primeiro classificado, 100 euros para o segundo e 50 euros para o terceiro.

O Concurso Internacional e Feira de Hortícolas Gigantes de Paredes tem atraído mais participantes e “curiosos” de todo o país e estrangeiro, anos após ano. Se em 2019 teve 45 participantes, em 2020 o número subiu para 56.

Na última edição, a abóbora vencedora tinha 696 kgs, a melancia 53,5kgs, o melão 9,5kgs e o tomate 0,895kgs. Nesta que é a terceira edição, o desafio é “ter mais e mais pesados”.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até ao dia cinco de setembro. Aos interessados, basta preencher o formulário ou descarregar a ficha de inscrição e enviar a candidatura para o email da autarquia. O regulamento está também disponível no website do Município.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.