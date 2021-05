Um homem com cerca de 50 anos faleceu enquanto andava de cavalo em Meixomil, Paços de Ferreira, no domingo. Segundo apurou o IMEDIATO, a vítima foi encontrada em paragem cardiorrespiratória na via pública e transportada para o hospital, mas não resistiu.

O homem estaria a passear de cavalo, tendo sido encontrado caído nas proximidades do Parque de Lazer de Meixomil, em paragem cardiorrespiratória. No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A vítima ainda foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou por falecer.