Homem detido em Penafiel por tráfico de droga

Um homem de 55 anos foi detido em flagrante, na quarta-feira, por tráfico de droga, no concelho de Penafiel. Em comunicado, a GNR informou que foram apreendidas 37 doses de haxixe, cigarros manufaturados com haxixe e dinheiro.

Foi no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que os militares da GNR iniciaram as diligências policiais que lhes permitiu presenciar a venda de produto estupefaciente a consumidores e, deste modo, deter o suspeito em flagrante.

No desenvolvimento da ação policial, foi realizada uma buscar domiciliária que resultou na apreensão de 37 doses de haxixe, 25 cigarros manufaturados com haxixe, quatro doses de canábis e 660 euros em dinheiro.

O sujeito detido, foi, esta quinta-feira, presente a interrogatório no Tribunal Judicial de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência e de proibição de contactar com indivíduos conotados com o tráfico de estupefacientes.

