A GNR deteve em flagrante um homem de 36 anos por tráfico de droga no concelho de Paredes. Durante a operação policial, que envolveu uma busca domiciliária, foram apreendidas mais de 1.070 doses de haxixe e quase 400 doses de liamba.

“No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram o condutor de um veículo, tendo os seus ocupantes revelado um comportamento suspeito. No seguimento da ação foi efetuada uma revista que permitiu apurar a posse de produto estupefaciente”, informou a GNR, que também levou a cabo uma busca domiciliária.

No âmbito da operação, foram apreendidas:

1 074 doses de haxixe;

397 doses de liamba;

Uma munição de calibre 7,62 mm;

Uma balança de precisão;

Diverso material de acondicionamento de estupefacientes;

90 euros em numerário.

No seguimento da ação policial, foram ainda notificados dois indivíduos presentes no interior da viatura para a Comissão para a Dissuasão de Toxicodependência do Porto, informou a Guarda, na nota enviada.

O detido, com antecedentes por crimes da mesma natureza, foi presente esta segunda-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Paredes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.