Os militares do posto da GNR de Paredes recuperaram, no domingo, um açor que se encontrava ferido numa rua da localidade de Recarei, no concelho de Paredes. A ave de rapina foi entregue no Parque Biológico de Gaia, onde vai recuperar.

Em comunicado, a força policial adiantou que foi através de um alerta de populares que foi tomado conhecimento da situação. “Os militares da Guarda deslocaram-se para o local onde constataram que se tratava de um açor, tendo procedido à sua recolha. A ave apresentava ferimentos numa das asas, encontrando-se bastante debilitada e incapacitada para voar (…)”, lê-se na nota enviada.

O açor foi recolhido e entregue no Parque Biológico de Gaia, “para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural”, informou a autoridade policial, relembrando ainda que a linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) pode ser usada para a denúncia de eventuais casos de maus-tratos ou abandono de animais.