Futebol Clube de Penafiel celebra 70 anos

O Futebol Clube de Penafiel celebra esta segunda-feira, o seu 70.º aniversário.

Fundado em Penafiel pela fusão, de dois Clubes que à data denominavam como “União Desportiva Penafidelense” e “Sport Clube de Penafiel”, o FC Penafiel atualmente disputa na Ledman LigaPro o segundo escalão do futebol português.

O Futebol Clube de Penafiel começou a sua a atuação no campeonato distrital da III Divisão da AF Porto e desde então, tem sido um dos clubes com mais presenças nas ligas profissionais, alternando a sua participação entre a 1º Liga e 2º Liga.

Por força da pandemia as celebrações do aniversário foram limitadas este ano. A data foi assinalada pela Direção, com o hastear da bandeira.

“Hoje, o Futebol Clube de Penafiel faz 70 anos. Uma idade respeitável, com uma história vasta, mas um futuro ainda por descobrir. Este ano, por força da pandemia que vivemos, não podemos celebrar juntos e da mesma maneira. No entanto, não podíamos deixar passar esta data e simbolicamente hasteamos o maior símbolo do Futebol Clube de Penafiel. A nossa Bandeira.

Para o futuro, desejamos que possamos estar juntos, em todas as horas e partilhar este amor que a todos nos une. Por agora, apelamos á responsabilidade que este momento nos convoca, no cumprimento das regras impostas pelas nossas autoridades de saúde e desejamos a todos, em especial aos nossos associados e suas famílias, muita saúde. Viva o Futebol Clube de Penafiel”, escreveu o presidente da direção, António Gaspar Dias, na página da rede social do clube.

Veja algumas curiosidades do clube penafidelense que foram enviadas ao Jornal IMEDIATO por David Pereira, autor de “O Blog do David”.