FC Penafiel com 14 casos positivos de covid-19

A Futebol Clube (FC) Penafiel SAD anunciou esta terça-feira que 14 dos seus elementos testaram positivo à covid-19. “Todos os elementos positivos estão bem, apesar de sintomáticos, e a ser acompanhados pelo departamento clínico do Futebol Clube de Penafiel SAD e autoridades de saúde”, adiantou, em comunicado.

Na segunda-feira foram realizados testes PCR de despiste da covid-19 no FC Penafiel, tendo testado positivo 12 elementos do plantel, um elemento da equipa técnica e um membro do staff de apoio. As autoridades de saúde determinaram o isolamento profilático de todo o plantel, equipa técnica e staff de apoio.

“Os nossos comportamentos foram sempre os mais responsáveis e corretos e continuarão a ser no presente e no futuro com o cumprimento rigoroso do isolamento agora decretado e com a retoma responsável com comportamentos corretos que é comum a todo o futebol profissional”, rematou a SAD do FC Penafiel.

O surto identificado na equipa rubro-negra suspende os treinos das próximas duas semanas, assim como, pelo menos, dois jogos: o primeiro frente ao Covilhã que se ia realizar esta quarta-feira e o segundo frente ao Oliveirense. Em risco poderá ainda estar o jogo seguinte, com o Vilafranquense.