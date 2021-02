Começou a “grafitar” paredes em Freamunde e agora deixa a sua arte um pouco por todo o mundo. Aos 32 anos, Frederico Draw é um dos grandes nomes da arte urbana de Portugal – e esteve à conversa com o IMEDIATO.

“Acho que o que me diferencia enquanto artista é a capacidade de transpor a figura humana para grande escala e ter conseguido encontrar um estilo próprio”, considerou o artista, que reside no Porto há 16 anos.

Na “Esquina Criativa”, Frederico Draw relembrou como entrou no mundo da arte, da sua experiência aos vinte anos de carreira, bem como do seu sonho em deixar “uma grande obra” em homenagem à sua terra-natal. Veja o episódio mais recente do podcast!