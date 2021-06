Fernando Rocha lembra atuação em Paços de Ferreira e critica atual liberdade de humor

Fernando Rocha, comediante, apresentador de televisão e actor, recordou, esta semana, uma atuação que realizou no café KAOS, em Paços de Ferreira, durante uma noite de anedotas no dia 28 de fevereiro de 2001.

Nas redes sociais, o comediante brindou os seus mais de meio milhão de seguidores com uma imagem do cartaz do evento, que aconteceu há mais de duas décadas, recordando o tempo em que dava os primeiros passos no mundo da comédia, depois de vencer o programa «Ri-te, Ri-te» da TVI.

Contudo, Fernando Rocha aproveitou a publicação para deixar críticas à liberdade de humor atual, afirmando ter saudades “do tempo que podia contar piadas de qualquer coisa sem haver ofendidos”.

“Encontrei esta relíquia na casa da minha mãe. (…) Saudades do tempo que podia contar piadas de qualquer coisa sem haver ofendidos, apenas se riam e se divertiam, eu cheguei a ver pessoas a escorregar pela cadeira abaixo e deitar-se no chão a rir e a limpar as lágrimas de tanto rir”, escreveu o comediante nas redes sociais.

