Um ano depois, a Feira Capital do Móvel vai regressar a Lisboa, levando consigo várias dezenas de “embaixadores” do móvel. A 57ª edição daquela que é reconhecida como a maior feira de mobiliário do país vai decorrer de 6 a 10 de julho no Pavilhão Carlos Lopes e são esperados milhares de visitantes – e negócios fechados.

“Após a realização da primeira edição deste certame na capital portuguesa, em 2021, a Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF) regressa a Lisboa com a 57ª Capital do Móvel, a fim de impulsionar este setor num ponto estratégico do nosso país”, indica a entidade organizadora da feira ao IMEDIATO.

Durante cinco dias, os empresários pacenses vão ter a oportunidade de contactar com novos públicos e parceiros de negócio, “o que lhes permitirá dinamizar e expandir não só as suas empresas como também consagrar a marca Capital do Móvel no principal polo socioeconómico do nosso país”, indica a AEPF.

A AEPF pretende, assim, “não só promover o desenvolvimento integrado das empresas, como também o desenvolvimento socioeconómico da região”, numa edição em que esperamos um aumento do número de visitantes.

Recorde-se que, na 55ª edição do certame, realizada no Pavilhão Carlos Lopes, foram contabilizados 3.270 visitantes em contacto com 40 expositores pacenses. Destes, 84% demonstraram-se “satisfeitos” e “muito satisfeitos” com a feira.

AEPF na Export Home

A AEPF vai também marcar presença na Export Home – Feira Internacional de Design e Mobiliário, de 21 a 24 de abril. O certame terá lugar na Exponor e pretende dar a conhecer as últimas novidades e tendências do setor.

“Como entidade representativa do tecido empresarial da região de Paços de Ferreira pretendemos, com a nossa presença na Export Home, ser um cartão de visita do nosso concelho, através do setor do mobiliário e decoração”, indica a associação.