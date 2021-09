Capital do Móvel de portas abertas na Alfândega do Porto até dia 12

Abriu portas este sábado, na Alfândega do Porto, a 56ª edição da Feira Capital do Móvel, organizada pela Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF). A Feira, considerada a maior feira de mobiliário e decoração do país, conta com a presença de dezenas de expositores.

A cerimónia de abertura do evento contou com a presença de Samuel Santiago, presidente da AEPF, de João Torres, Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, e de Humberto Brito, Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

Esta é a segunda vez que a Feira Capital do Móvel se apresenta na cidade Invicta. “A Alfândega do Porto tem sido um sucesso para a Feira Capital do Móvel. Sentimos uma adesão muito grande entre os visitantes, os expositores adoram o espaço, e a proximidade com Paços de Ferreira permite que, depois da feira, haja uma visita dos clientes”, justificou ao Jornal IMEDIATO Samuel Santiago, presidente da Associação, aquando do anúncio da localização do evento.

Recorde-se que, na última edição do evento, que aconteceu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, exibiu os produtos de 40 expositores pacenses, sendo que a organização teve de recusar algumas das candidaturas efetuadas devido a limitações de espaço.