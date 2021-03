O FC Penafiel venceu esta tarde o Sporting da Covilhã, por 2-0, em jogo em atraso respeitante à 18ª jornada da II Liga. A partida estava inicialmente marcada para 2 de fevereiro, mas seria adiada porque 14 elementos do Penafiel estavam positivos à covid-19, 12 deles jogadores, um elemento da equipa técnica e um elemento do pessoal de apoio.

A terceira vitória rubro-negra fora de portas foi alcançada na Covilhã, com dois golos sem resposta. O Penafiel marcou o primeiro golo no último lance da primeira parte, com Ronaldo Tavares a desmarcar-se na área adversária e a picar a bola sobre o guarda-redes serrano. No segundo tempo a equipa duriense ampliou o marcador (63’) por Paulo Henrique (homem do jogo), com um belo cabeceamento após livre apontado por Bruno César.

No final da partida, o treinador Pedro Ribeiro estava muito satisfeito com o desempenho da sua equipa. “Vimos crescendo a cada jogo, após a longa paragem que tivemos, estamos a jogar muito bem e a infelicidade que tivemos no último jogo com a Académica não vai acontecer sempre. Os rapazes estão de parabéns, porque é difícil jogar aqui na Covilhã e tivemos um espírito de entreajuda total. Foi um jogo muito bem conseguido pelo Penafiel e parabéns aos meus jogadores”.

Este foi o segundo dos três jogos que o FC Penafiel teve que adiar, tendo já vencido em casa a Oliveirense (1-0) no passado dia 3, faltando agora realizar o jogo com o Vilafranquense, daqui a uma semana, para que o calendário fique acertado.

O FC Penafiel volta à ação na próxima segunda-feira (16h00), deslocando-se ao terreno do FC Arouca. Com um jogo a menos, a equipa penafidelense ocupa a 7ª posição da II Liga (32 pontos), a 13 pontos dos lugares de promoção.