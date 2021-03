FC Penafiel empata com Casa Pia

O FC Penafiel recebeu o Casa Pia na segunda-feira, num jogo da 25.ª jornada II Liga. A partida acabou num empate a uma bola, com um grande golo de Bruno César aos 40 minutos e a resposta da equipa visitante apenas dois minutos depois, por Banjaqui.

Este é o segundo empate consecutivo do FC Penafiel, que conseguiu igualar o Desportivo de Chaves, que ocupa o sexto lugar com 37 pontos. Os rubro-negros estão, assim, a nove pontos do terceiro lugar e voltam a jogar na próxima segunda-feira, numa deslocação a Chaves.

Já o Casa Pia segue de perto a formação penafidelense, ocupando a oitava posição, com menos três pontos.