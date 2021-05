O FC Paços de Ferreira garantiu matematicamente, esta noite, um lugar nas provas europeias de futebol da próxima temporada. A equipa pacense ocupa o 5º lugar da classificação, com 49 pontos, e com a derrota do Santa Clara em Famalicão, nenhuma equipa abaixo do 6º lugar já poderá alcançar os Castores.

O Paços garantiu assim a presença na «Conference League», a nova competição da UEFA que será estreada em 2021/22. O «onze» pacense lutará agora por manter o 5º lugar na Liga pois, assim sendo, entrará na 3ª eliminatória da prova (5 e 12 de agosto), antes do play-off e Fase de Grupos. Se descer para a 6ª posição (por troca com Vitória de Guimarães) que é o adversário que ainda os pode superar na classificação, os Castores entrarão mais cedo em prova, na 2ª eliminatória, que está marcada para 22 e 29 de julho.

Caso vença o Marítimo no próximo domingo (15h00), na Mata Real, o Paços garante desde logo o 5º lugar na Liga.

Esta será a quarta vez na sua história que o Paços estará presente nas competições da UEFA. A primeira foi em 2007 (Taça UEFA), seguiu-se a Liga Europa (2009) e play-off da Champions League e Fase de Grupos da Liga Europa (2013).