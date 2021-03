Último jogo com público foi há um ano na Mata Real

Há um ano atrás, FC Paços de Ferreira e Vitória SC defrontaram-se no Estádio Capital do Móvel, em espetáculo desportivo que teve 4.105 espetadores a presenciá-lo nas bancadas. Estávamos a 8 de março de 2020 e longe de imaginar que seria o último jogo sem limitações de público na I Liga, por um longo tempo.

Na semana seguinte ao jogo a situação pandémica no país agravou-se e o FC Paços de Ferreira, que seria a primeira equipa a entrar em ação na ronda seguinte, em Vila do Conde, viu o encontro e toda a jornada ser suspensa por tempo indeterminado, em antecipação ao confinamento geral decorrente do primeiro estado de emergência no país, decretado em 18 de março de 2020.

Ao longo destes 365 dias e após o regresso em junho, a Liga disputou 283 jogos à porta fechada, durante os quais não foi possível contar com o apoio dos adeptos.

Excetuarem-se algumas medidas piloto de regresso do público, nomeadamente em jogos do Farense, Tondela e Santa Clara. Seria mesmo nos Açores que o FC Paços de Ferreira voltaria a participar num jogo com espetadores, ao terem sido permitidos 873 adeptos insulares as bancadas do Estádio de São Miguel, em finais de fevereiro passado.

Dois dos atletas pacenses que estiveram há um ano na derradeira partida com público na Mata Real falaram à Agência Lusa sobre este período atípico para o futebol.

Para Adriano Castanheira. “O silêncio dos estádios é estranho e triste, porque contraria o espírito do futebol, mas as coisas têm vindo a melhorar e acredito que eles estarão de volta às bancadas ainda esta época”.

Um sentimento transversal a Hélder Ferreira, que acredita que o pior já passou e os adeptos poderão estar de volta. “Tenho a esperança num regresso à normalidade ainda este ano, se todos cumprirem as regras e tiverem cuidado”.

Apesar da insistência dos Clubes, da Liga e da própria Federação Portuguesa de Futebol para que seja planeado o regresso dos adeptos aos Estádios, o Governo ainda não se pronunciou sobre o assunto, podendo sair novidades da reunião do conselho de ministros marcada para a próxima quinta-feira.