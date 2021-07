Juntos há décadas, Sandro Costa, José Sousa e Vítor Santos são os The Fines, uma banda de rock ‘n’ roll da região que, mais de 18 anos após a sua fundação, está a preparar um novo álbum que deverá ser publicado ainda este ano.

Tudo surgiu ainda durante a adolescência, quando o amor pela música de rock ‘n’ roll e diversão “empurrou” o grupo para a criação dos The Fines. Os trocadilhos e a animação fazem parte da identidade da banda, que já conta com um longo histórico de atuações, uma das mais recentes no Hard Rock Cafe Porto, ainda que sem o calor do público.

O momento atual da banda, a sua essência e as memórias de mais de 18 anos foram apenas alguns dos tópicos da conversa com o IMEDIATO. Veja o último episódio do podcast «Esquina Criativa»!