Esta segunda-feira avançou uma nova fase de desconfinamento na maioria dos concelhos do país. Desde o regresso às escolas dos alunos do ensino secundário e superior à reabertura de espaços culturais e todas as lojas, são várias as mudanças que entram em vigor neste novo “passo em frente”.

Contudo, o Governo pediu “particular atenção” à evolução da pandemia em 13 concelhos – um deles o de Paredes – que registaram incidências cumulativas a 14 dias (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) superiores a 120.

Esta é a terceira de quatro fases previstas no plano de desconfinamento nacional, que, no total, previu quatro, separadas por 15 dias. A quarta e derradeira fase está marcada para 3 de maio.

A partir desta segunda-feira

ensino secundário;

ensino superior;

cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação;

todas as lojas e centros comerciais;

restaurantes, cafés e pastelarias (max 4 pessoas ou 6, por mesa, em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim-de-semana e feriados;

modalidades desportivas de médio risco;

atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

eventos exteriores com diminuição de lotação;

casamentos e batizados com 25% de lotação;