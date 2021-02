O curso online “BÚSSOLA”, lançado pelo Ocean Hub Portugal, vai apoiar as melhores ideias e projetos de soluções inovadoras para o Oceano, capacitando “visionários que tenham um oceano de vontade para aprofundar as suas competências como líderes do presente”.

A iniciativa vai acontecer ao longo do mês de março, sendo exclusiva para as dez melhores ideias apresentadas durante a fase de candidatura, que arranca já na quarta-feira.

Em comunicado, a organização explica que o objetivo do curso é disponibilizar “ferramentas, mentoria e perspetivas” às ideias escolhidas, de forma a melhorar o seu “caminho de criação e desenvolvimento”, contando, para isso, com um painel que vai incluir o Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos.

As candidaturas para participar no BÚSSOLA estão abertas de 10 a 26 de fevereiro, sem colocar um travão à idade dos candidatos – mas um limite de cinco participantes por projeto.

Com os dez melhores ideias escolhidas, o curso arranca a 12 de março, acontecendo também a 13, 14, 19, 20 e 21 do mesmo mês. Este é o segundo curso digital desenvolvido pela entidade e resulta de uma parceria com a ONG portuguesa Sciaena, sendo financiado pelo SOA Ocean Solutions Microgrants.

Ocean Hub Portugal pretende criar “uma nova cultura do Oceano”

Na nota enviada é ainda explicado que o Ocean Hub Portugal se assume como uma equipa voluntária de jovens ambientalistas “que pretendem criar uma nova cultura do Oceano, e em prol de um futuro sustentável em Portugal”.

A instituição baseia-se em dois programas: o Ocean Wide Web (OWW), um programa educativo digital de Literacia do Oceano para “comunicar ciência e desafios da conservação do Oceano de forma acessível” e a Ocean Policy, uma iniciativa de Advocacia do Oceano liderada por jovens que pretendem ter um papel político ativo focado na sustentabilidade dos ecossistemas marinhos portugueses.