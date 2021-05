Em mais um ano de pandemia, as tradicionais festas do Corpo de Deus não vão ser realizadas. No entanto, e para que a data não passe em branco, a Comissão de Festas do Corpo de Deus de Paços de Ferreira está a organizar a realização de uma missa, na quinta-feira pelas 11:00, e de uma bênção à cidade, da parte da tarde, que substituirá a tradicional procissão.

A bênção vai ser realizada apenas na presença do padre responsável pela paróquia, José Augusto, e pelos membros da comissão. De modo a que não se gerem aglomerados de pessoas, a cerimónia vai ser transmitida em direto nas redes sociais da Comissão de Festas do Corpo de Deus de Paços de Ferreira.

Ao IMEDIATO, um dos representantes da organização, Filipe Bessa, admitiu que já era expectável que a habitual festa não se pudesse realizar e que, desta forma, a “tradicional” angariação de verbas para a sua realização não aconteceu, para não “sobrecarregar as pessoas da cidade e as empresas com mais uma despesa”.

No próximo ano, mantém-se a atual comissão de festas – e, “se possível”, o cartaz lançado para o ano passado, em que também não se realizou. “A partir de quinta-feira vamos voltar a trabalhar para poder apresentar o cartaz que tínhamos trabalhado para 2020”, afirmou Filipe Bessa.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues