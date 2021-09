Durante o fim-de-semana, disputou-se a segunda jornada da Divisão de Elite e o arranque da Divisão de Honra da Associação de Futebol (AF) do Porto. Doze equipas dos concelhos de Paços de Ferreira, Penafiel, Paredes e Lousada estão presentes nas duas divisões distritais mais elevadas.

Na Elite, a jornada ficou marcada por um goleada de 11-0 do Rebordosa AC frente ao FC Felgueiras 1932. Também SC Freamunde e Aliados FC Lordelo venceram, por 3-0 e 2-0, respetivamente, enquanto o Aliança de Gandra empatou com o FC Vilarinho e o novato na divisão, o CD Águias de Eiriz, perdeu por 3-1 com UD Sousense.

Descubra os resultados do último fim-de-semana.

Divisão de Elite

Série Casa Resultado Visitante 3 FC Vilarinho 2-2 Aliança Gandra 4 Rebordosa AC 11-0 FC Felgueiras 1932 4 Aliados FC Lordelo 2-0 AD Marco 09 4 UD Sousense 3-1 CD Águias de Eiriz 4 SC Freamunde 3-0 AD Lousada

Divisão de Honra

Série Casa Resultado Visitante 2 Lousada B 0-4 Citânia de Sanfins 2 SC Nun’ Álvares 3-0 AD Penamaior 2 Caíde Rei 1-1 UD Valonguense 2 AJM Lamoso 0-1 S. Lourenço Douro 2 SC Salvadorense 1-2 GDC Ferreira 2 SC Rio de Moinhos 0-2 USD Roriz