O SC Freamunde venceu este domingo o Águias de Eiriz por um golo, no arranque do Campeonato da Associação de Futebol do Porto, da Divisão de Elite-Pro Nacional.

O dérbi concelhio que aconteceu no Complexo Desportivo do Clube Desportivo Águias de Eiriz terminou com a vantagem para a equipa de Freamunde, obtida por golo apontado por Vaqueiro, nos minutos finais do encontro.