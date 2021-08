Após o sucesso da primeira edição, a Associação Empresarial de Penafiel (AEP) com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, vai voltar a promover o Concurso Gastronómico denominado “Petiscando” em Penafiel. O evento decorre de 1 a 24 de outubro.

A 2.ª edição do “Petiscando”, vai manter o objetivo que esteve na base da sua criação: promover e divulgar a gastronomia do concelho junto da população e dos visitantes, tendo como base a confeção de pratos criativos e típicos da região. É ainda pretensão da organização contribuir para a dinamização da restauração local bem como a melhoria da oferta turística do concelho.

A concurso serão admitidos todos os estabelecimentos de restauração e similares do concelho de Penafiel, que deverão apresentar e servir durante os dias da iniciativa um petisco ou especialidade de referência do seu estabelecimento, com um valor nunca superior a 5 euros. A avaliação será feita por um júri tendo em consideração alguns parâmetros de ponderação, como a apreciação visual, degustativa, qualidade dos produtos, a criatividade assim como o atendimento e nome dado ao petisco.

No final do concurso serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados do «Prémio do Júri», júri este que será composto por três elementos (dois da organização e um externo), e um outro prémio, o «Prémio do Público» que será atribuído ao estabelecimento que obtiver mais “gostos” na fotografia do seu petisco num álbum de fotografias do concurso que estará presente na página de Facebook da Associação Empresarial de Penafiel.

Para esta segunda edição, a AEP preparou algumas novidades, entre as quais o Passaporte Roteiro Gastronómico “Petiscando” que se destina também a premiar os clientes, consumidores e visitantes em geral incentivando-os a consumirem o petisco a concurso em cada um dos estabelecimentos aderentes.

Os interessados devem inscrever-se até ao dia 19 de setembro, através do formulário disponibilizado no site da AEP. A inscrição é gratuita.

O “Petiscando” surgiu no ano de 2020 como forma de apoiar ao setor da restauração que enfrentava as primeiras dificuldades causadas pela pandemia da covid-19. “O sucesso do evento do ano passado, por si só, leva a que a AEP o passe a organizar para futuro, ainda para mais numa época em que os nossos associados do setor ainda passam pelas dificuldades que a pandemia trouxe. Neste e noutros eventos de sucesso seremos persistentes na sua organização pois não deixamos cair as nossas boas bandeiras”, registou Nuno Brochado, presidente da direção da AEP.