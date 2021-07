A associação cultural Espaço Ocupar, sediada em Raimonda, freguesia do concelho de Paços de Ferreira, está a promover o concurso de fotografia #ocuparoolhar, que desafia todos a registar a freguesia através da lente em duas categorias: pessoas e paisagem.

“É um concurso aberto a toda a comunidade, mesmo não sendo raimondense, e pode usar como recurso fotográfico um telemóvel e/ou câmara fotográfica”, informou a associação em comunicado.

As candidaturas estão abertas até ao final do mês de julho, devendo ser apresentadas através de resposta a um formulário. Segundo o regulamento, cada participante pode submeter duas fotografias a cada categoria, sendo que estas vão ser avaliadas por um júri composto por um representante da associação, presidente da Junta, dois fotógrafos profissionais e a coordenadora pedagógica da Rota do Românico.

O grande vencedor de cada categoria vencerá um acompanhamento de uma sessão fotográfica de moda com um profissional, enquanto o segundo lugar um workshop e o terceiro um percurso na Rota do Românico.

As quinze melhores fotografias de cada categoria serão expostas numa exposição a decorrer

num espaço a definir em Raimonda, podendo ser estendida a partilha a nível municipal.