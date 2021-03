Como vender e enviar internacionalmente com o eBay?

O eBay é uma das maiores plataformas para vendas online no mundo. Através deste site, empresas mas também pessoas a titulo individual vendem os mais diversos tipos de produtos.

Saiba mais sobre como vender e enviar encomendas, inclusive internacionalmente, usando o eBay.

Afinal, o que é o eBay?

Fundado em 1995, nos Estados Unidos, o eBay é hoje uma das maiores plataformas de vendas online no mundo. Com milhões de utilizadores registados, este site permite vendas em território nacional e também internacional. Com uma política de vendas bastante rigorosa, esta página tem conseguido manter uma comunidade fiel e respeitadora no que toca às regras de compra e venda.

Hoje em dia, através do eBay, é possível vender tudo – desde roupa a itens eletrônicos, livros e muito mais. Atualmente, não só as principais companhias e empresas fazem vendas através do eBay, como também utilizadores individuais aproveitam para vender as suas coisas – sejam elas produtos próprios ou itens em segunda mão.

Aliás, o eBay é, para os colecionadores, uma verdadeira perdição. Aqui é possível encontrar itens exclusivos que facilmente podem gerar o interesse dos compradores mais aficcionados e, assim, atingir preços recordes.

Compras no eBay

Neste site de vendas, é possível comprar de duas maneiras:

Compra direta: Em que o utilizador paga aquilo que é estipulado. Neste caso, não é muito diferente de fazer compras numa qualquer outra loja online. Compra tipo leilão, quando o dono do produto define um preço base para aquilo que quer vender. Uma vez posto à venda, compete aos restantes utilizadores fazer várias licitações oferecendo diferentes valores, um processo que pode demorar e arrastar-se durante dias. Por norma, o produto acaba por ser vendido a quem deu a licitação mais alta.

Relativamente aos métodos de pagamento, no eBay é muito comum o uso do Paypal. Se ainda não conhece, saiba que o Paypal é um popular site que permite fazer pagamentos online de forma segura e sem cobrar comissões. Por essa razão, é bastante usado para fazer pagamentos internacionais.

Entregas no eBay

Para começar, compete ao vendedor estipular previamente as condições da entrega. Isso significa que poderá haver valores extra a pagar – nesse sentido, confira sempre esta situação. Também tenha em conta que por ser um site internacional, o tempo para entregar/receber um determinado produto varia muito de país para país. Como imagina, se comprar algo da China, irá demorar mais tempo a chegar do que um produto feito a um fornecedor sediado no seu país.

Também os preços da entrega variam bastante, uma vez que além do local (de origem e de destino), também deverá considerar outros fatores como o peso ou o formato da entrega e, claro, se o envio é feito em formato standard ou com urgência.

Uma vez que existem várias transportadoras, aconselhamos-lhe a usar um comparador, como o site sendiroo.pt por exemplo.

Através deste tipo de site é possível comparar os vários preços e serviços das principais transportadoras, sempre que quiser fazer envios nacionais ou internacionais. Deste modo, não só pode comparar o custo dos envios, mas também conferir os tipos de serviço disponíveis, assim como os prazos de entrega, escolhendo a opção que mais se enquadra em função das suas necessidades.