Começou, esta sexta-feira, a ser colocado o piso sintético no campo da ADC Frazão. As obras arrancaram em novembro do ano passado, sendo os custos suportados integralmente pela autarquia.

Recorde-se que também os campos do GDC Ferreira, CRC 1º de Maio de Figueiró e CRC Raimonda estão a sofrer requalificações semelhantes. Segundo a autarquia pacense, em informações divulgadas à data do anúncio do investimento, o valor total das quatro obras ronda os 700 mil euros.