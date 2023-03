Viver é um desafio. Um dos primeiros atos que fazemos enquanto seres humanos é “automaticamente” aceitar o nosso primeiro desafio! Respirar! Vai causar dor, não gostamos, mas aceitamos! Vamos chorar, mas não desistimos! Assumimos assim pertencer ao mundo dos vivos! Claro que, depois vem o peito da mãe, que só de ouvir o seu coração, permite relaxar! Posteriormente a primeira “comidinha” na melhor embalagem natural, completa e à temperatura adequada, que conforta, enquanto ouve as vozes da mãe e do pai! E tudo fica novamente em paz, após o momento “(dis)stressante inicial”!

Se as ações anteriores são instintivas como garante da sobrevivência, em jeito de simulação vamos extrapolar os desafios (naturais e provocados) para a nossa vida adulta. Já imaginou que se começar a respirar fosse em adulto, de forma consciente e deliberada, sabendo o que ia sofrer e chorar…quantos desistiriam? Quantos se impedem de evoluir, de mudar de situações não desejáveis pelo simples comodismo, desconsideração própria, receio do que os outros vão dizer, como que se estivessem “condenados” indefinidamente a essa situação! Imaginar viver sem qualquer tipo de sofrimento é pura ilusão! Imaginar evoluir, fazer a mudança que necessita…sem sofrimento, é ilusão!

A verdade e autenticidade do Coaching apenas reside na (sua) verdade e autenticidade, do Coachee (cliente)! O Coach apenas o leva a confrontar-se consigo mesmo! Provocador de reflexões profundas… sem conselhos, juízos ou pressões! É a sua verdade, a sua autenticidade, os seus dilemas, os seus “sofrimentos”, as suas máscaras…que estão em causa! Estão em causa porque eles são a força resistente que o impedem de evoluir, atingir o seu objetivo ou Sonho (e não a sua ilusão)! Assumir um Processo de Coaching, é um ato de coragem! É um ato de amor próprio! É o “agarrar” a Vida com todo o entusiasmo e motivação, aceitar as “dores de crescimento”, os sofrimentos (impulsionadores) inevitáveis e avançar…rumo ao que quer concretizar. O Coaching “funciona” como o “turbo” nos

automóveis. Ao proporcionar maior quantidade de ar e explosões mais “fortes” e eficientes, atinge uma potência superior. O Coach recorrendo à “maiêutica,” técnica geradora de ideias, promove reflexões muito mais profundas e eficientes, levando o Coachee (Cliente) a identificar a melhor planificação, para concretizar os seus objetivos. O Coaching, funciona como um “turbo mental” !

Não há Viver…sem sofrer e sem desafios. Foi assim que a sua vida começou, será assim que ela vai continuar e mesmo “terminar”! Mas há viver ressignificando os sofrimentos e avançando. Mas há viver utilizando os desafios para prosseguir. Mas há viver produzindo conscientemente novos desafios (e novos sofrimentos) e evoluir ainda mais. Mas há viver com sentido e propósito! Mas há viver…em Paz.

Através da Prática do Coaching, “trabalhe” o seu Projeto de Vida. Identifique um rumo, uma direção, um sentido. Afinal, os desafios da Vida, quando aceites positivamente, apenas são os degraus na conquista dos seus sonhos! Não perca o próximo artigo de “Coaching…para quê?” Leia mais artigos na página de opinião do IMEDIATO.