A partir desta quarta-feira, o percurso feito por crianças até ao bloco operatório central do Hospital Padre Américo vai passar a ser realizado em carrinhos elétricos. Segundo o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), o objetivo é “minimizar o sentimento de medo da criança e a ansiedade dos pais à chegada ao bloco”.

“Esta manhã, o Gustavo, de três anos, foi a primeira criança a fazer o test-drive de um dos mini BMW i8 Coupe entregues pela associação. O corredor que vai até ao Bloco Operatório transformou-se, assim, numa pista automóvel para Gustavo que, apesar da tenra idade, mostrou destreza nas manobras perante os olhares de precaução da mãe e dos profissionais de saúde que não deixaram, também, ficar de fora os aplausos de motivação”, relatou o centro hospitalar, em nota de imprensa.

Os carrinhos foram oferecidos pela Coração JAP – Associação de Solidariedade, no âmbito do projeto “Uma aventura sobre rodas”, proposto pela equipa de enfermagem do Bloco Operatório Central à Comissão de Humanização do CHTS.

Para a enfermeira gestora do bloco operatório e gestora do Bloco Operatório, Paula Guimarães, a iniciativa “tem como objetivo minimizar o sentimento de medo da criança e a ansiedade dos pais à chegada ao bloco, criando assim um ambiente mais acolhedor e humanizado”, lê-se na nota enviada ao IMEDIATO.

“Visivelmente feliz com a experiência ao volante, Gustavo disponibilizou-se ainda para uma fotografia de grupo, exibindo com orgulho o diploma de mérito que recebeu pela sua cirurgia, prática de há já vários anos no Bloco Operatório com todas as crianças”, rematou o CHTS.