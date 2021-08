O partido Chega deu a conhecer publicamente os rostos do seu projeto para as próximas eleições autárquicas no concelho de Paços de Ferreira. Apresentando-se a votos às 12 Juntas de Freguesia, bem como à Assembleia e Câmara Municipal de Paços de Ferreira, todas as listas avançadas pelo partido são lideradas por mulheres.

Junto ao Museu Municipal de Paços de Ferreira e diante de algumas dezenas de apoiantes, o presidente da concelhia pacense, Carlos Dias, criticou o “poder instalado e podre” no país, denunciando o recente vandalismo de um dos outdoors “colocado com muito sacrifício” pelo partido numa zona central da cidade de Paços de Ferreira.

O líder do Chega em Paços de Ferreira anunciou ainda que as 14 listas entregues são lideradas exclusivamente por mulheres e concebidas em paridade de género e que o objetivo do projeto apresentado passa por conquistar presença na Câmara e Assembleia Municipal, bem como nas Juntas de Freguesia.

Cátia Teixeira dos Santos, a aposta do Chega à Câmara Municipal de Paços de Ferreira, também interveio e reforçou a necessidade de uma “lufada de ar fresco” na política concelhia. A advogada de 29 anos afirmou ter assumido o desafio devido ao desejo de melhorar o concelho pacense.

“Queremos melhorar e devolver Paços de Ferreira aos pacenses (…). Esta candidatura deu medo devido a vários motivos que afundam cada vez mais o nosso estado de direito democrático (…) mas sinto que tenho o meu contributo para dar ao concelho”, defendeu a candidata, perante a vice-presidente da estrutura nacional do partido, Ana Motta, que esteve presente no evento.

Cátia Teixeira dos Santos argumentou ainda que o concelho necessita “de uma lufada de ar fresco, de uma nova dinâmica, um novo ritmo, mais empenho e uma enorme dedicação às causas” e que as eleições autárquicas de 26 de setembro se apresentam como um possível “ponto de viragem” na política concelhia.

Durante a sessão, foram ainda apresentadas as candidatas do Chega às Juntas de Freguesia, assim como à Assembleia Municipal, órgão a que o partido concorre com uma lista liderada por Carla Costa. Conheça os nomes das candidatas do Chega às 12 freguesias do concelho:

Maria do Céu Vieira, candidata à Junta de Freguesia de Carvalhosa;

Isabel Dias, candidata à Junta de Freguesia de Eiriz;

Cristina Barros, candidata à Junta de Freguesia de Ferreira;

Maria Neto Leal, candidata à Junta de Freguesia de Frazão/Arreigada;

Patrícia Leão, candidata à Junta de Freguesia de Freamunde;

Maria Luz Ferreira, à Junta de Freguesia de Meixomil;

Helena Teixeira, candidata à Junta de Freguesia de Paços de Ferreira;

Ana Vilaverde, candidata à Junta de Freguesia de Penamaior;

Marcela Sousa, candidata à Junta de Freguesia de Figueiró;

Jéssica Moreira, candidata à Junta de Freguesia de Raimonda;

Vera Rodrigues, candidata à Junta de Freguesia de Sanfins, Lamoso e Codessos;

Cristina Soares, candidata à Junta de Freguesia de Seroa.