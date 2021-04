Chega apresenta candidatas às autarquias de Paços de Ferreira e Penafiel

André Ventura, líder do partido Chega, apresentou, no fim-de-semana, os nomes de oito candidatos à presidência de municípios do distrito do Porto nas próximas eleições autárquicas. Na região do Vale do Sousa, Cátia Rafaela dos Santos e Carla Silvestre entraram na corrida eleitoral às autarquias de Paços de Ferreira e Penafiel, respetivamente.

Cátia Teixeira dos Santos tem 29 anos, é advogada, natural da freguesia de Frazão/Arreigada, e candidata pelo partido à presidência da Câmara Municipal de Paços de Ferreira nas autárquicas.

Já Carla Silvestre é a candidata do partido à autarquia de Penafiel. É também advogada de profissão, exercendo ainda a função de presidente do Movimento das Mulheres Chega do Porto.